فنلندا ترجح انضمامها إلى الناتو خلال أيام

رجح الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، أن تصادق تركيا خلال هذا الأسبوع على طلب هلسنكي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال نينيستو ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ إن «فنلندا لديها معلومات شبه مؤكدة من عزم تركيا المصادقة خلال هذا الأسبوع على طلب هلنسكي الانضمام إلى الناتو».

مصادقة البرلمان المجري

يأتي هذا التوقعات عقب مصادقة البرلمان المجري أول أمس الإثنين، على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما لم توافق تركيا رسميا حتى الآن.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق إن قرار فنلندا الانضمام لحلف «الناتو» غير متزن وستكون له نتائج عكسية، على الوضع الأمني والعسكري والسياسي في المنطقة.

تقدم بطلب الانضمام إلى الناتو

يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب للانضمام إلى الحلف في مايو الماضي وهو ما يعد تعديل في سياستهما السابق، وذلك في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، وصدقت كافة الدول الأعضاء بالحلف على طلب الانضمام، لم توافق عليه تركيا رسميا حتى الآن.

وتتهم تركيا الدولتين، خاصة السويد، بالتساهل مع الجماعات التي تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية أو تشكل تهديدات على تركيا، التي من بينها الجماعات الكردية.