بيلاروسيا تعلن استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها بعد ضغوط الناتو

قالت روسيا البيضاء اليوم، إنها قررت استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية بعد سنوات من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف تغيير توجهها السياسي والجيوسياسي.

بوتين: موسكو تتطلع لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن موسكو ستتطلع في المستقبل لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي حليفتها القوية وجارتها بيلاروسيا، مما يصعد المواجهة مع الغرب، وبررت وزارة الخارجية في بيلاروسيا قرارها بالتعاون مع روسيا بالقول في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن مينسك تعمل على حماية نفسها من الغرب.

ضغوط سياسية من واشنطن

وأضافت في البيان: «على مدار العامين ونصف العام الماضية، تعرضت بيلاروسيا لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية غير مسبوقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما في حلف الناتو وكذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وتابع البيان «في ظل هذه الظروف والمخاوف المشروعة والمخاطر الناتجة عنها على الأمن القومي، تجد بيلاروسيا نفسها مضطرة للرد بتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية».

وأشارت مينسك إلى أن الخطط النووية الروسية لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحظر الانتشار النووي كون بيلاروسيا نفسها لن تكون لديها سيطرة على الأسلحة.