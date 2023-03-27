روسيا: الناتو يهدف إلى هزيمتنا وتقسيم أراضينا

العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لا تزال متوترة تزامناً مع تهديدات روسيا النووية بالتحالف مع جارتها بيلاروسيا لنشر الأسلحة النووية على أراضيها إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، واعتبرها الحلف أن التهديدات خطيرة، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

الناتو أصبح طرفاً أساسي في الأزمة الأوكرانية

وتحدث سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الناتو أصبح طرفاً أساسي في الأزمة الأوكرانية، كما أن الدول الغرب أصبحت مكشوفة ولم تعد تخفي هدفها الرئيس في هزيمة روسيا وتقسيمها.

وأضاف باتروشيف، أن تبادل التصريحات النارية والاتهامات باتت مألوفاً بين روسيا والناتو، وآخرها كان أمس حينما اعتبر الحلف تهديدات موسكو النووية خطيرة وغير مسؤولة.

الناتو يراقب تهديدات روسيا النووية عن كثب

من جانبه، أكد حلف شمال الأطلسي أنه يراقب تهديدات روسيا النووية عن كثب، مشدداً علي أنه لم يسجل أي تغيرات في موقف موسكو النووي تدفع الحلف للتحرك.

وأعلن بوتين قبل يومين، أن بلاده سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، حيث أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد، وأن الذين يستخدمون هذه الأسلحة سيعلمون في الواقع ضد شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة وأن تلك الذخائر لا تعتبر أسلحة دمار شامل لكن تترك غباراً مشعاً وبالتالي فهي خطيرة جداً.

وأعلن بوتين اتفقاً على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، وأن المرابض اللازمة لهذه الطائرات قيد الإنشاء في بيلاروسيا وستصبح جاهزة اعتباراً من يوليو المقبل.