كشفت إمساكية شهر رمضان المبارك مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 30-3-2023 الموافق الثامن من رمضان المبارك، والتي تضمنت مواعيد الشروق والسحور والإمساك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 30-3-2023

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 30-3-2023، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الخميس 30-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس في مكة المكرمةكالآتي:

يرفع أذان الفجر الساعة 4:36 صباحًا.

بينما ينادي لأذان الظهر الساعة 12:04 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 3:31 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:15 مساءً.

ويأتي آخر الفروض الخمسة العشاء الساعة 8:15 مساءً.

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية

ويأتي موعد الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال المبارك في دولة المملكة العربية السعودية يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان المبارك، بينما فلكيًا جرى تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل المقبل.