«الإخبارية» السعودية: مصرع 20 شخصا في اصطدام حافلة بأحد الجسور شمال عسير

لقي قرابة 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث اصطدام حافلة بأحد الجسور، بعقبة شعار شمال عسير، بحسب ما ذكرت صحيفة «سبق» الإلكترونية.

وقالت «الإخبارية» السعودية إن الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير.

ويرجع سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائمًا به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر، في حين يجرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.