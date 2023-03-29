رئيس ألمانيا للملك تشارلز: التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان يوما حزينا

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إنه قد مرت ست سنوات منذ أن قدمت الحكومة البريطانية رسالة تفيد بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه كان «يوماً حزيناً» بالنسبة له.

وفي خطاب ألقاه خلال استقباله لملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، قال الرئيس الألماني: «اليوم، بعد ست سنوات بالضبط، نفتح صفحة جديدة».

وفي معرض حديثه عن شهر مارس 2018، أعرب عن مخاوفه من أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلق انقسامًا بين بريطانيا وألمانيا، وفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

كان تشارلز وكاميلا قد وصلا إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وقال شتاينماير: «اسمحوا لي أن أقول بكل صدق إنه بالنسبة لي شخصيًا كان هذا يومًا حزينًا، وشعر الكثير من الناس في ألمانيا بنفس الشيء»، ثم أعرب عن مخاوفه من أن القرار قد يؤدي إلى انقسام بين بلاده وبريطانيا، لكنه أضاف أن «هذا لم يحدث بسبب الروابط القوية بين البلدين».

وقال شتاينماير: «العلاقات بين بلدينا قوية جدا، والصداقات الوثيقة بين شعبينا ثمينة جدا لجهود المصالحة بعد حربين عالميتين».