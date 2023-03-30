البيت الأبيض: موسكو تنتهك معاهدة نيو ستارت

انتقد البيت الأبيض بشدة القرارات والتصريحات الروسية الرافضة للامتثال لمعاهدة «نيو ستارت» النووية، معتبرًا في الوقت نفسه هذه القرارات بأنها «باطلة قانونًا».

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن القرار الروسي الأخير الخاص بحجب كافة البيانات بشأن أنشطتها النووية، بما يشمل الإطلاقات التجريبية، وذلك بعد انسحابها من معاهدة «نيو ستارت» الجديدة للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضي يعد انتهاكًا صارخًا آخر لهذه المعاهدة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد قال في وقت سابق إن موسكو توقفت عن إشعار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية، مضيفًا: «كل الإشعارات.. كل أشكال الإخطار.. كل عمليات تبادل البيانات.. كل أنشطة التفتيش.. كل أشكال العمل بموجب الاتفاقية بصفة عامة معلقة، لن يجرى تنفيذها».

وأوضح المسؤول الروسي، أن موسكو أوقفت تبادل المعلومات مع واشنطن بعد تعليقها مشاركتها في آخر اتفاقية خاصة بالأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.