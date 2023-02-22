«الدوما الروسي» يوافق على تعليق مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت

أعلن مجلس الدوما الروسي، موافقته على تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أنّ العودة إلى معاهدة نيو ستارت مرتبطة بمواقف الغرب، كما أنّ رد فعل الغرب على تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت لا يدعو للتفاؤل.

الكرملين: رد فعل الغرب لا يدعو للتفاؤل

ولفت الكرملين، إلى أنّ روسيا لا ترى أنّ الغرب أجرى تحقيقا شفافا في هجمات نورد ستريم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في خطابه أمس أمام الهيئة الاتحادية الروسية، تعليق مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية مع أمريكا للسيطرة على الأسلحة النووية، في تصعيد حاد للتوترات مع واشنطن، منذ الأزمة الأوكرانية.

بوتين يعلق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت

وأوضح بوتين، أنّ روسيا عليها أن تقف على أهبة الاستعداد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية، حال بدأت أمريكا الأمر.