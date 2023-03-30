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الأمم المتحدة: جوتيريش مستعد للقاء لافروف في أبريل حال طلبت روسيا

كتب:

أ ش أ
02:34 ص | الخميس 30 مارس 2023
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استعداد الأخير للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك في أبريل المقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان جوتيريش يخطط للقاء لافروف، قال دوجاريك - وفقا لقناة «روسيا اليوم» الفضائية، «إذا جاء لافروف إلى نيويورك، وتلقيا طلبا روسيّا بذلك، فبالطبع سيجتمع الأمين العام معه».

وأضاف دوجاريك، أن «الأمين العام سيواصل اللقاءات مع جميع الأطراف في إطار عمله».

وتترأس روسيا، مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل.ومن المتوقع أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.

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بقلم أ ش أ