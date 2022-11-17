جوتيريش: قمة المناخ على وشك الانتهاء والأطراف ما زالت منقسمة حول القضايا الأساسية

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يدعم الرئاسة المصرية في تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية لقمة المناخ، مشيرا إلى أن قمة المناخ على وشك الانتهاء، والأطراف ما زالت منقسمة حول العديد من القضايا الأساسية، وأصبح من الواضح في الأوقات الأخيرة، أن هناك مشكلة في قضية الثقة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة، وليس هناك وقت لذلك.

وأوضح «جوتيريش»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، على هامش فعاليات قمة المناخ نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب أن يكون هناك تصرف سريع، واستغلال تلك الفرصة، في مواجهة التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية، موجها رسالته للعالم: «يجب أن نقف جميعا وننفذ القرارات، يجب أن يكون هناك عمل مناخي فعال يحتاج إليه الشعوب والعالم بأثره».