خريطة فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس 30 مارس 2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، عن عدد من القري والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحاً، أي لمدة 4 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قري «صندلا وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«النوايجة وتوابعها»، بمركز دسوق، و«الناصرية وتوابعها»، بمركز بيلا، و«السحايت وتوابعها»، بمركز الحامول، و«القنال وتوابعها»، بمركز مطوبس.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجها بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.