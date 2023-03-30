شاب ينهي حياة ابن عمه في مشاجرة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه على يد ابن عمه، بقرية كفر زيارة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جراء مشاجرة بينهما، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كوم حمادة العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

إخطار بمقتل شاب في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر في قريه كفر زيارة التابعة لدائرة شرطة المركز، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وقوع مشاجرة في البحيرة

انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حمادة، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى «محمد. أ. ر»، يعمل ترزي علي يد ابن عمه «محمد. ع. ر»، إثر وقوع مشاجرة بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

وقال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى 15 عاما، كونه قتل جراء وقوع مشاجرة، ويأتي ذلك طبقا لملابسات الواقعة.