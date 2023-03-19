مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله في البحيرة

لقي قبل قليل، شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء تسخين مياه بجهاز "كاتل" للاستحمام داخل منزله بقرية علي مبارك التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاحة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

مصرع شاب في البحيرة

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد تلقي بلاغ من النجدة بوفاة شاب داخل منزله بقرية علي مبارك صعقا بالكهرباء، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفى

بالفحص تبين وفاة "جمال محمد واعر" 24 عاما، وأثبتت التحريات الأولية وفاة الشاب إثر ماس كهربائي حدث أثناء تسخين مياه بجهاز كاتل للاستحمام، ما أدى إلى صعقه بالبطن ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون، وحرر محضر بالواقعة.