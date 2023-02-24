مصرع شاب التهمته ماكينة طحين أثناء عمله عليها بقرية «النجاح» في البحيرة

لقي شاب مصرعه بعدما التهمته ماكينة طحين بقرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، باستقبال المستشفى جثة شاب التهمته ماكينة طحين أثناء عمله بقرية النجاح.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «محمود. أ. س»، 24 عاما، مقيم قرية النجاح بمركز بدر، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.