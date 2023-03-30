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إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

كتب:

أ ش أ
09:27 ص | الخميس 30 مارس 2023
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أصيب ثلاثة شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الخميس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي داهمت بلدة «قباطية» جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت «قباطية»، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم، الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.

قوات الاحتلال تقتحم الزبابدة وجبع

بدورها، ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.

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