أسعار الأسمنت اليوم 30-3-2023 في مصر.. النصر بـ1910 جنيهات

أعلنت مصانع الأسمنت أسعار الأسمنت اليوم 30-3-2023 في مصر، وتشهد الأسعار الفترة الحالية استقرار في الأسواق، وقد يستمر الاستقرار حتى ما بعد عيد الفطر المبارك وفقا لما قالة رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ويبلغ سعر الأسمنت اليوم 30-3-2023 في مصر 1935 جنيها للمسلح، وأسمنت النصر 1910 جنيهات، وأسمنت التعمير 1860 جنيها، بينما سجل أسمنت المنيا في الأسواق 1830 جنيها، وحلوان 1890 جنيها، ويبلغ سعر أسمنت السويدي 1990 جنيها، وأسمنت وادي النيل 1850 جنيهًا، وأسمنت السهم 1850 جنيها.

كما يبلغ سعر أسمنت سيناء 42.5 اليوم 1840 جنيها وأسمنت المسلة 1895 جنيها وأسمنت الممتاز 1940 جنيها وأسمنت الصرح 1980 جنيها بينما يسجل سعر أسمنت الدلتا 1870 جنيها.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وبالنسبة لسعر أسمنت الصخرة 1900 جنيه، وأسمنت العاصمة 1810 جنيهات، وأسمنت المصري 1900 جنيها، وأسمنت قنا 1830 جنيها، كما يبلغ سعر أسمنت السد العالي 1780 جنيها.

ويسجل أسمنت المخصوص اليوم 1905 جنيها، وأسمنت النهضة 1820 جنيها، وأسمنت الماكس 1880 جنيها، وأسمنت العامرية عادة 1975 جنيها، وأسمنت تايتان 1890 جنيها، وأسمنت أسيوط 1800 جنيها وأسمنت قنا 1830 جنيها.

استقرار أسعار الأسمنت الفترة الحالية

وفي السياق ذاته، قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأسمنت تشهد الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الأسواق والسبب في ذلك تراجع اقبال المواطنين على الشراء، حيث يتراوح سعر الطن بين 1800 و1900 جنيه، متوقعا استمرار حالة الهدوء التي تشهدها أسعار الأسمنت الفترة الحالية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.