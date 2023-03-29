موعد عيد الفطر المبارك 2023.. والإجازات الرسمية للمدارس والبنوك

منحت قوانين العمل المعمول بها في البلاد، أحقية للعمال في الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات الدينية والوطنية للقطاعين العام والخاص، ومن بينها الأعياد، ومن المقرر أن تبدأ موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، في الفترة من 21 أبريل المقبل إلى يوم 24 من نفس الشهر للقطاع العام والحكومي وقطاع الأعمال العام، وحتى يوم 23 أبريل للقطاع الخاص.

4 أيام إجازات للقطاع الحكومي والمدارس والبنوك

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن من حق العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والوزارات، وكذا المدارس والجامعات والبنوك الحصول على 4 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في عيد الفطر 2023.

وفوض القانون رئيس الوزراء بإصدار قرار يحدد مواعيد الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر، على أساس المرتب الشهري لكل عامل، بينما نصت مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، على أحقيتهم في الحصول على ثلاثة أيام إجازة رسمية في عيدي الفطر والأضحى، بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد مواعيد الإجازة.

29 يوما.. عدد أيام شهر رمضان 2023

ووفقا لمرصد البحوث الفلكية، أكد أن عدد أيام شهر رمضان المبارك هذا العام 2023 ميلادية، و1444 هجرية، ستكون 29 يوما خلال الفترة من يوم الخميس 23 مارس 2023 إلى الجمعة 21 أبريل، وتبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الجمعة إلى الاثنين لقطاعات «الحكومي والعام والأعمال العام»، ومن يوم الجمعة إلى الأحد بقرارات السلطة المختصة.

جدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك بدأت أيامه من يوم الخميس 23 مارس الجاري، وقد تعلن دار الافتاء وفقا لمرصد البحوث الفلكية أن يوم الخميس 20 أبريل هو المتمم للشهر المبارك، وأن الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.