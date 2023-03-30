كيف تستقبل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية السفن العالمية؟ (فيديو)

نشرت وزارة النقل، فيديو توثيقيا عبر صفحتها على فيس بوك، عن كيفية استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لأكبر السفن في العالم، موضحة أنّها تعتبر محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات بضائع عامة.

تصميم محطة تحيا مصر

ووفق تقرير لوزارة النقل، صممت الدولة مُمثلة في وزارة النقل، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، لوضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي، مكنها من استقبال السفينة «CMA CGM THAMES» والتي يبلغ طولها 300 متر ووزنها 95263 طن.

يتم تفريغ الحاويات من السفن الكبرى بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، باستخدام أوناش الرصيف الجديدة ونقلها بالمقطورات لساحات التداول تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد.

تشتمل المحطلة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع

تعتبر المحطة أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات».

أكد تقرير لوزارة النقل، أنّ المحطة لديها القدرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، وتأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق لوجيستية وموانئ جافة مربوطة بخطوط السكك الحديدية.