رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر في الخليل

كتب:

أ ش أ
11:56 ص | الخميس 30 مارس 2023
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز السام، واعتُقل شاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة «بيت أمر» شمال الخليل، في جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إنّ قوات الاحتلال داهمت منطقة «زعتة» شرق البلدة، واعتقلت الأسير المحرر محمد أحمد أبو مارية، 27 عاما، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأضاف شهود العيان أنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أُطلقت خلالها قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينين بالاختناق.

اقرأ المزيد:

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

الجامعة العربية تدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

 اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي
بقلم أ ش أ