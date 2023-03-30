إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر في الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز السام، واعتُقل شاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة «بيت أمر» شمال الخليل، في جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إنّ قوات الاحتلال داهمت منطقة «زعتة» شرق البلدة، واعتقلت الأسير المحرر محمد أحمد أبو مارية، 27 عاما، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأضاف شهود العيان أنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أُطلقت خلالها قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينين بالاختناق.