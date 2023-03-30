وصول جثمان والدة الفنان محمد عز لمسجد صلاح الدين في المنيل

وصل منذ قليل، جثمان والدة محمد عز لمسجد صلاح الدين بالمنيل، من أجل أداء صلاة الجنازة على والدته الراحلة من مسجد صلاح الدين بحي المنيل عقب صلاة الظهر اليوم.

وصول جثمان والدة محمد عز

ولحظة وصول جثمان والدة محمد عز لمسجد صلاح الدين ظهرت علامات الحزن الشديد على الفنان محمد عز، قبل بدء صلاة الجنازة بدقائق، وحاول عدد من أهله وأصدقائه الوقوف بجواره.

وفاة والدة محمد عز

جدير بالذكر، أن الفنان محمد عز أعلن وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء أمس، قائلا: «توفت الي رحمه الله امي الغاليه صلاه الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بعد كوبري الجامعة بالمنيل والعزاء، إن شاء الله بمسجد أسد ابن الفرات بشارع التحرير بالدقي أسألكم الدعاء».