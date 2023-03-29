موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الفنان محمد عز

أعلن الفنان محمد عز، وفاة والدته، مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكشف محمد عز، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، عن موعد تشييع جثمان والدته، إذ ستكون صلاة الجنازة عليها غدًا الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد صلاة الدين، بعد كوبري الجامعة بالمنيل.

ونعى الفنان وائل عبد العزيز، والدة الفنان محمد عز، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توفيت اليوم والده الفنان وحبيبي محمد عز الرجاء الدعاء لها بالرحمة والغفران ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».

وكتب الملحن شريف حمدان: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة أخي وصديقي العمر النجم محمد عز.. سبحان من له البقاء والدوام إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يعفو عنها ويرحمها ويغفرلها ويسامحها.. آمين يا رب.. نسألكم الدعاء».