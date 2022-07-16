محمد عز العرب: أمريكا تعود للسياسة الواقعية تجاه دول الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والأقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن القمة العربية الأمريكية للأمن والتنمية والتي جرى عقدها في جدة بالمملكة العربية السعودية قد عكس عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى السياسة الواقعية تجاه دول الشرق الأوسط.

عز العرب: القمة الأخيرة تعتبر قمة استثنائية

وأضاف «عز العرب»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القمة الأخيرة تعتبر قمة استثنائية، وهو ليس تعبيرا إنشائيا، حيث أن من استقبل الرئيس الأمريكي مع مجيئه إلى السعودية لم يكن الملك أو ولي العهد، ولذلك دلالات رمزية عدة.

مراجعة للسياسة الخارجية الأمريكية للمنطقة العربية

واستطرد: «هناك مراجعة للسياسة الخارجية الأمريكية للمنطقة العربية، وهي مراجعة تكتيكية وليست استراتيجية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أجبرتهم على ذلك، والعنوان العريض هو عودة الواقعية للسياسة الخارجية الأمريكية لأن لها الكثير من المصالح مع الدول العربية».

وأوضح أن دول المنطقة تسعى إلى تنويع شراكتها الاستراتيجية سواء مع روسيا أو الصين وحتى أمريكا، وذلك بالرغم من تأكيد الجانب الأمريكي أنها لا تترك مساحة فارغة تحتلها روسيا أو الصين في المنطقة العربية، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت على معان رئيسية هي سياسة مصر منذ توليه الرئاسة.

وتابع: «الرئيس أكد أنه لا مكان للميليشيات بين الدول العربية، حيث أن الكيان الوحيد الذي يمتلك أدوات القوة هو الدولة، وما دون ذلك فهي كيانات تغذي فكرة عدم الاستقرار، والمفتاح الرئيسي للاستقرار يعتمد على رؤية مصر ومقاربتها السياسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الدولية».