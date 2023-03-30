حبس صاحب مكتب سمسرة بتهمة قتل شخص للخلاف على عقار بقليوب

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب بحبس صاحب مكتب سمسرة 4 لأيام لاتهامه بقتل شخص في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على بيع عقار بمنطقة منطي، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة وطلب تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة

التصريح بدفن جثة ضحية مشاجرة قليوب

وكان شخص قد لقي مصرعه في مشاجرة بالخرطوش مع صاحب مكتب سمسرة عقارات للخلاف على بيع عقار بمنطقة منطى مركز قليوب في محافظة القليوبية وجري نقل الجثة للمستشفى، وألقي القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم

تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بسبب عقار

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة مركز شرطة قليوب.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، حيث تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه «إ ع» والمتهم «ع ا» صاحب مكتب سمسرة عقارات قام على إثرها الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته استقر احدها في جسد المجنى عليه فلقى مصرعه

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.

أوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن المتهم يواجه عقوبة السجن في حال تقديمه للمحاكمة بتهمة ضرب أفضى إلى موت بجانب عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفي حالة ثبوت نية سبق الإصرار والترصد والقصد الجنائي من القتل تغلظ العقوبة إلى الإعدام.