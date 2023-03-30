الصين تندد بـ«زيارة ترانزيت» لرئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، عن معارضتها الشديدة ونددت بواشنطن لترتيبها لزيارة «ترانزيت» لرئيسة تايوان تساى إنج ون إلى الولايات المتحدة على الرغم من الاحتجاجات الصارمة والتحذيرات المتكررة من الجانب الصينى.

الصين تعارض التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي اليوم: «تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان. ونعارض بشدة أي زيارة تقوم بها زعيمة سلطات تايوان للولايات المتحدة، بأي اسم أو تحت أي ذريعة».

وأضافت: «نحن نعارض بشدة أن يكون لدى حكومة الولايات المتحدة أي شكل من أشكال الاتصال الرسمي مع سلطات تايوان»، بحسب الموقع الرسمي لشبكة «سي جي تي إن» الصينية.

تايوان خط أحمر

وأكدت ماو أنّ مسألة تايوان من صميم المصالح الجوهرية للصين، وهي أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه وركيزة للأساس السياسي للصين والولايات المتحدة، وحثت المتحدثة الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة وكذلك الالتزام بالبيانات المشتركة الصينية - الأمريكية الثلاثة وتحقق وعدها بالابتعاد عن دعم «استقلال تايوان» و«دولتين صينيتين».

وقالت ماو إنّ الصين ستواصل مراقبة الأحداث عن كثب وبعزم وتدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها.