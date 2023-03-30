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الكاتب الصيني نادر رونج: بكين تعارض استقبال واشنطن لرئيسة تايوان

كتب:

شريف سليمان
01:01 م | الخميس 30 مارس 2023
نادر رونج كاتب وباحث سياسي صيني

نادر رونج كاتب وباحث سياسي صيني

قال «نادر رونج» كاتب وباحث سياسي صيني، إن بلاده تعارض بشدة وحزم أي بادرة رسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، وفقا لمبدأ الصين الواحدة، مشددًا على أنّ مسألة تايوان خط أحمر، لذلك، تأمل بكين من واشنطن التوقف عن جميع الأعمال الداعمة لتايوان والالتزام بتعهداتها ومبدأ الصين الواحدة.

وأضاف «رونج»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أي لقاء بين رئيسة تايوان ومسؤولين أمريكيين ينتهك مبدأ الصين الواحدة، وهو أمر مخالف للبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما يخالف هذا الأمر التعهدات الأمريكية بعدم دعم تايوان».

وتابع، أن الصين ترفض عبور رئيس تايوان على الأراضي الأمريكية، حيث أكدت مرارا وتكرارا أن مسألة تايوان حساسة للعلاقات الصينية الأمريكية، وهي من أسس يجب التعامل معها بحذر، وإذا كان لا يوجد التعامل الجيد مع هذا الملف، فقد يدمر العلاقات الصينية الأمريكية بشكل شامل.

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