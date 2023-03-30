50 وحدة سكنية لذوي الهمم و13 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية وبطاطين لأكثر من 100 حالة إنسانية من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت ما يزيد عن نصف مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والمساعدة للحالات الأكثر استحقاقا لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.

لقاءات رد الجميل من محافظ المنوفية لغير القادرين

جاء ذلك خلال لقاء سلسلة «رد الجميل " التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ،ورئيس حى شرق شبين الكوم، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

استهل محافظ المنوفية لقاءه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله بالخير واليمن والبركات ،مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية ولاسيما الحالات التي تحتاج الي تدخلات طبية عاجلة ، مشيراً إلي أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة لفحص الطلبات والأبحاث الاجتماعية للوقوف علي مدي أحقيتها .

تخصيص 50 وحدة سكنية لغير القادرين

وأجرى محافظ المنوفية حواراً مع الحالات الإنسانية كل على حده للاستماع إلى مطالبهم، حيث وجه بتخصيص 50 وحدة سكنية لذوي الهمم ضمن سكن كريم بمركزى أشمون والشهداء، وتوفير تروسيكلات لـ(4) حالات لضمان توفير مصدر رزق ثابت لهم لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء المعيشة حيث أنهم يعولون أبناء يعانوا من تليف كبدي وبؤر سرطانية وضمور بالمخ وضغط الشريان الرئوي، كما أمر المحافظ بتكريم نجل مواطنة من ذوى الهمم بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع نظراً لتفوقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية دعماً وتشجيعاً له على إستكمال مسيرته العلمية.

كما كلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بإجراء التدخلات الطبية العاجلة لعدد 27 حالة بمستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والرمد والتأمين الصحي بشبين الكوم واتخاذ اللازم بشأنهم ، وكذا تكليف مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لـ7 حالات بمراكز الشهداء وشبين وبركة السبع ومنوف والباجور وتلا ، فيما وجه مدير مديرية التضامن الإجتماعى بضرروة بحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد9 حالات بشبين الكوم ومنوف والشهداء.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة أبناء إلى بطاقات التموين لـ12 حالة بقويسنا وبركة السبع والشهداء وشبين الكوم.

وشهد محافظ المنوفية تسليم مشروعات مبادرة «قرية بلا فقر» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى ضمن فعاليات برنامج «فرصة» بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لتوفير فرص عمل لحياة كريمة لهم .

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بقرية سمادون مركز أشمون إحدى قرى مبادرة حياة كريمة لتنفيذ عدد 13 مشروعا كمرحلة أولى ضمن 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة بتكلفة (مليون ونصف)، مشيرا إلى أن المشروعات تتنوع لتلائم احتياجات الأسر من تروسيكلات وماكينات خياطة وبقالة ومشروعات دواجن وماشية بهدف دعم المرأة والشباب والأسر في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي والدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة.