محافظ المنوفية يستعرض جهود الحد من الزيادة السكانية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا لمناقشة جهود المحافظة في ضبط النمو السكاني والحد من الزيادة السكانية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بوضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات باعتبارها قضية أمن قومي تتطلب تضافر كل الجهود.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الصحية وإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، وعدد من الرائدات الريفيات، ومديري إدارات شؤون المرأة والأزمات بالديوان العام.

مؤشرات الزيادة السكانية في محافظة المنوفية

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة مؤشرات الزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات للحد من تلك الظاهرة وكذا العقبات التي تحول دون الوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة توفير أخصائي بجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة للتوعية بأهمية وسائل تنظيم الأسرة، وتكليف الرائدات الريفية بتكثيف الزيارات المنزلية لنشر المعلومات الصحية الصحيحة بخطورة الزيادة السكانية للوصول إلى أعلى نسب مستهدفة، فضلاً عن زيادة عدد القوافل الطبية المتنوعة للوصول للقرى والنجوع.

دور منظمات المجتمع المدني

وأوضح، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير المزيد من الرائدات الريفيات لتغطية جميع أنحاء المحافظة ، كما أكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بخطورة الزيادة السكانية من خلال فتح عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ المنوفية بعقد لقاء موسع بجميع الجهات المعنية بالقضية السكانية لوضع عدد من الخطط والمقترحات للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة، مشيراً إلى دعمه المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن ولا سيما أن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أي أهداف تنموية منشودة.