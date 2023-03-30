إعادة فتح باب التسجيل لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لمدة أسبوع

قرر قطاع المعاهد الأزهرية إعادة فتح الموقع الإلكتروني للامتحانات، والسماح للطلاب بالتسجيل الإلكتروني حفاظًا على مستقبلهم، لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم السبت المقبل 1 أبريل 2023 وحتى 7 أبريل 2023.

الشهادة الثانوية الأزهرية

وبشأن الشهادة الثانوية الأزهرية، ورد عن الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موافقة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مد التسجيل.

وأعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها (العلمي / الأدبي)، إضافة إلى موعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة: (التجويد، العالية، المتخصصة).

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.