أب يحرك طعنا قضائيا لقيد ابنته الحاصلة على الثانوية الأزهرية بجامعة حكومية

أقام محمد عبدالفتاح علي محمد، أحد أولياء الأمور، طعناً أمام المحكمة الإدراية العليا، بصفته وليا طبيعياً على ابنته، طالب فيها بقبولها وقيدها بكليات القطاع الطبي بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وإلغاء كل الآثار المترتبة على ذلك.

معادلة شهادة الثانوية العامة

وذكر الأب في طعنه، أن أهم هذه الآثار هو قبول ابنته وقيدها بالفرقة الأولى بكليات القطاع الطبي بالجامعات الحكومية، طبقا لمجموع درجاتها الحاصلة عليه بشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بعد معادلتها بشهادة إتمام الثانوية العامة، وطبقا لقواعد التنسيق، والحد الأدنى المقرر للقبول بكليات القطاع الطبي بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022 /2023.

كما طالب الأب بتمكين ابنته من الدراسة بالكلية، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وحفظ كل حقوق الطاعن الأخرى بسائر أنواعها.