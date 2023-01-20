طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية في خطوات.. آخر موعد 28 فبراير

بدأ طلاب الأزهر في تسجيل الاستمارة الإلكترونية من منتصف شهر يناير الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء 28 فبراير المقبل، وجرى الإعلان عن طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية، ليتمكن الطلاب من التسجيل قبل غلق باب التقديم.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الأزهر، المخصص لتسجيل الاستمارة.

طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

ويسجل جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بياناتهم من خلال برنامج إدارة شؤون طلاب المعاهد الأزهرية من خلال الضغط هنا.

وبعد الدخول على الرابط يسجل اسم المستخدم وكلمة السر للطالب لكي يتمكن من الدخول على الصفحة، إذ تسلم إدارة شؤون الطلاب بالمعهد الطالب كلمة المرور الخاصة به وأيضا رابط الاستمارة الخاصة به.

على الطالب اختيار نظام برنامج شؤون الطلاب، ثم مراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بكل دقة مع رفع صورة ضوئية إلكترونية «6x4» ذات خلفية بيضاء مطبوعا عليها اسم الطالب مطابقًا لشهادة الميلاد.

ينقر على حفظ البيانات وطباعة الاستمارة بالصورة الإلكترونية.

وعلى الطالب التوجه بالاستمارة المطبوعة بعد مراجعتها والتأكد من صحة بياناتها والتوقيع عليها وولى أمره إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد التابع له لكي يختمها بخاتم المعهد.

في حالة وجود خطأ في بيانات الطالب، يجب على مسؤول الشؤون بالمعهد التأكد من الخطأ وتصويبه على برنامج شؤون الطلاب وطباعة استمارة جديدة.

ويجري إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للطالب مع استمارة تقدمه للامتحان.