وصول الدفعة الثالثة من شنط رمضان لتوزيعها على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 3 آلاف شنطة رمضانية، كدفعة ثالثة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

القيادات التنفيذية بالمحافظة يشهدون وصول 3 آلاف شنطة رمضانية

وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وصول 3 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة ثالثة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزعها مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

توزيع الدفعتين الأولى والثانية وعددهما 3 آلاف شنطة

ووجّه المحافظ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الأوقاف، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه جرى توزيع الدفعتين الأولى والثانية وعددهما 3 آلاف شنطة، للأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة، وجاري توزيع الدفعة الثالثة.

وكان وزارة الأوقاف، قد بدأت عملية توزيع الشنط الرمضانية قبل بداية الشهر الكريم، حيث يتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فضلاً عن كميات اللحوم التي تُكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.