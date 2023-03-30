رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية والزراعية والتنموية

تفقد المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في جولة موسعة، صباح اليوم الخميس، عددا من الأعمال والمشروعات التنموية في مدينة كفر الشيخ، حيث تفقد العمل في وحدة الفحص الجديدة، وما آلت إليه أخر المستجدات في نهو الأعمال، موجهاً بسرعة إنجاز العمل بوحدة الفحص وعدم توقفه.

استمرار العمل بزراعة الأشجار المثمرة

كما تفقد «موافي»، المقلب الوسيط لنقل القمامة بكفر الشيخ، موجهاً بزيادة وتيرة العمل في أعمال النقل أولاً بأول، وعدم ترك تراكمات القمامة لليوم التالي، وتابع أيضاً استمرار العمل بزراعة الأشجار المثمرة بشارع المدارس بجوار المعهد الديني بشرق كفر الشيخ، مكلفاً بتكثيف زراعة الأشجار في الهيئات الخدمية، والتعليمية، وعلى الطرق السريعة، والاهتمام بها على مدار اليوم للحفاظ عليها.

استكمال عمل التكاسي لجانبي ترعة ميت يزيد

وتفقد «موافي»، أعمال تطهير وتنظيف جانبي الممر المائي لترعة ميت يزيد بجوار كوبري المرور الجديد، تمهيداً لاستكمال عمل التكاسي لجانبي الترعة، موجهاً برفع مخلفات التطهير حتى يتم عمل التكاسي بدون عقبات.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة اليومية لأعمال المشروعات الخدمية، والعمل بقطاع الخدمات المختلفة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، والإشراف المباشر عليها من قبل رؤساء المراكز والمدن، مع سرعة نهو الأعمال بجميع القطاعات المختلفة.