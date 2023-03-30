ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل، الأسبوع الماضي، ولم تظهر أي مؤشرات حتى الآن على أن تشديد شروط الائتمان كان له تأثير كبير على سوق العمل، والذي ما زال يعاني من أزمة، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

زيادة سبعة آلاف طلب

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، إنّ طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدّمة للمرة الأولى زادت 7 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 198 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 مارس.

توقعات بوصول طلبات إعانة البطالة إلى 196 ألف طلب

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا وصول عدد طلبات إعانة البطالة 196 ألف طلب في ذلك الأسبوع، وظلت الطلبات منخفضة للغاية وتتحرك في نطاق ضيق على الرغم من تسريح موظفين من شركات التكنولوجيا.