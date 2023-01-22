قناة القاهرة الإخبارية: تسريح الموظفين من شركات التكنولوجيا العالمية طوق نجاة من الأزمة الاقتصادية

أرجع خبراء تسريح الموظفين في عدد من شركات التكنولوجيا العالمية مؤخرًا إلى الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم بداية من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما تسبب في انخفاض أرباحها بالتزامن مع ارتفاع تكلفة العمالة.

انخفاض الربحية

وناقش برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، هذا الملف، وأشار المهندس محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تسريح 220 ألف موظف بالرغم من ارتفاع القيمة السوقية لتلك الشركات بسبب الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم مؤخرًا بداية بجائحة كورونا وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الانخفاض في الربحية وتباطؤ النمو الاقتصادي لتلك الشركات، هو ما أدى إلى نهج تسريح الموظفين.

وقال إن شركات التكنولوجيا تستطيع الاعتماد على عدد موظفين أقل لطبيعة عملها الذي يعتمد على تطوير التكنولوجيا، والاستفادة بأقل عدد ممكن من الموظفين.

وقال شادي مشقوق، المحلل الاقتصادي، لقناة القاهرة الإخبارية، إن تخفيض عدد الموظفين يرجع إلى تكلفة العمالة التي أصبحت مرتفعة، لافتًا إلى أن الشركات استقطبت عددًا كبيرًا من العمالة بداية عام 2020، ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة دفعت تلك الشركات إلى مراجعة حساباتها بالنسبة لعدد الموظفين بها.

وأوضح أن منحنى قيمة الأسهم لتلك الشركات انخفض بنسبة أكبر من 25%، وهو ما دفعها إلى دمج بعض الوظائف، وتسريح هذا العدد الكبير من العمالة.

تأثير المنافسة

وقال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن سوق التكنولوجيا تعد الأكبر نموًا على مستوى العالم بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية التي حدثت مؤخرًا.

وأضاف أن تسريح الموظفين يعد إجراءً طبيعيًا من قبل الشركات التي لا تريد مواجهة أزمات مالية مستقبلًا، منوهًا بأن المنافسة بين الشركات التكنولوجية الكبرى تعد سببًا رئيسيًا في تسريح العمالة الزائدة.

وأشار إلى أن الشركات التكنولوجية لا تعاني من ركود أو تباطؤ نمو، ولكنها أزمة عابرة بسب الأحداث مؤخرًا، وأن الشركات ستعود إلى سابق عهدها في أسرع وقت، لافتًا إلى أن هناك تقارير تشير إلى نمو مستقبلي بقطاع التكنولوجيا يقدر بأكبر من 25% «نحو تريليون دولار».