«إكسترا نيوز»: منسق الحوار الوطني يعلن تلقي قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزه وقياداته بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي مع مجموعة من هؤلاء الرموز والقيادات، وفقا لـ«أكسترا نيوز».

وعقب مناقشات طويلة تلقى مجلس أمناء الحوار الوطني من الحضور، عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز الفكرية والثقافية والسياسية والحقوقية والفنية الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.

ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح

وأكد الحضور، ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح مع استمرار جهود كل الأطراف لاستمرار كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، معبرين عن ثقتهم التامة في حرص الجميع على توفير هذه العناصر، وقد الحضور التحية لجهود لجنة العفو الرئاسي مؤكدين ضرورة استمرارها بكل طاقتها للإسراع في تحقيق مهمتها.

كما شدد الحضور على ضرورة التوسع في دعوة كل الأطراف للمشاركة في الحوار ودعم مشاركة الشباب والمفرج عنهم وممثلي مختلف المدارس الفكرية والسياسية المصرية.