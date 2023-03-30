الشاعر إبراهيم داوود عن مشاركته في الحوار الوطني: «لدي طموحات للشأن الثقافي»

أعرب الشاعر إبراهيم داوود، الكاتب بالأهرام، عن سعادته بالمشاركة في اللجان المتخصصة بالحوار الوطني، مؤكدا أهمية طرح القضايا الثقافية على مائدة الحوار الوطني الذي يقام تحت رعاية الرئيس، ويحمل دلالة على اهتمام مصر بإبداعها.

وأوضح أن هناك حالة إيجابية بين المشاركين ورغبة حقيقة في إنجاح هذا الحوار «االثقافة هي القوة الحقيقية في البلد وأهم منتج مصري، مصر ستظل عاصمة الثقافة في المنطقة».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «ولدي طموحات فيما يخص الشأن الثقافي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وجزء من أحلامي هو دعم المبدعين ويكون هناك حالة من إشاعة مناخ إبداعي في البلد، وأن هناك ما يطمئن الناس على الوجدان المصري أنه في حالة جيدة على المستوى الثقافي والإبداعي».

محاربة الفكر المتطرفة أبرز القضايا الثقافية

من أبرز الأفكار التي يسعى داوود إلى طرحها، قال: «محاربة الفكر المتطرفة وإيجاد سبل لدعم الإبداع ورعاية المبدع، وتوسيع هامش الحريات، إلى جانب تقديم صورة موازية لمصر الرائدة في الخارج، وبأنها بلد قادرة على التجدد، مشيرا إلى أن ذلك يتأتى من خلال مساعدة المبدعين في التعبير عن أنفسهم وتوفير مناخ داعم لهم».

المشاركون في الحوار الوطني

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني، اختيار عدد من الرموز المصرية في مختلف المجالات للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، من بينهم الشاعر إبراهيم داوود.