ملك بريطانيا يؤكد أمام البرلمان الألماني على وحدة الدولتين المشتركة

أكد ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث، أن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة في العالم التي لديها مع المملكة المتحدة وحدة مشتركة، وأن هذا يعد مثالا ودليلا واضحًا على الشراكة.

وقال الملك تشارلز - خلال خطاب له اليوم الخميس أمام البرلمان الألماني بوندستاج ويعد أول ملك بريطاني على الإطلاق يفعل ذلك، إن ثقافة ألمانيا وشعبها أحدثوا أثرا عميقا عليه على مدى سنوات عديدة، مشيرا إلى أنه لديه روابط شخصية وثيقة مع تلك البلد وعلاقات أسرية عزيزة.

كما أشار إلى أن هناك نقاطا لا حصر لها من الاتصال والخبرة المشتركة في بين البلدين والتي تكشفت على مدى ألفي عام، وأن هناك ملايين البريطانيين والألمان الذين يزورون دول بعضهم البعض كل عام مع اعتماد كلا البلدين على الآخر اقتصاديًا.

وفيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، فإن الملك تشارلز أشاد بدور المملكة المتحدة وألمانيا باعتبارهما أكبر المانحين الأوروبيين لأوكرانيا، لافتا إلى أن قرار برلين بتقديم مثل هذا الدعم العسكري لكييف يعد موضع ترحيب كبير ومهم للغاية من قبل العالم بأسره، محذرا أن الحرب تهدد أمن أوروبا.

وأشاد الملك تشارلز بريادة بلاده وأمانيا في مجال الطاقة النظيفة، مضيفا أنه في ظل مواجهة العديد من التحديات المشتركة، فإن البلدين معا يوفرون قيادة لتأمين مستقبلهما المشترك، ولفت إلى الشراكة في تطوير قدرات الرياح البحرية، وأكد أن هذه الابتكارات حيوية في مواجهة التحدي الوجودي المتمثل في تغير المناخ والاحتباس الحراري الذي يواجه الجميع.

وأوضح الملك إن المملكة المتحدة وألمانيا يحتلان المرتبة الأولى والثانية عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التكنولوجية الجديدة، وأشاد بالشراكات في مجال الطاقة النظيفة ، قائلاً: «هذه الشراكة الأساسية بين بلدينا مبنية على الخبرة والتفاني و براعة عدد لا يحصى من الناس في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة».

يذكر أن الملك تشارلز الثالث أصبح بذلك أول ملك لبريطانيا يتوجه إلى البرلمانيين الألمان داخل مقرهم، كما أنها تعد أول رحلة له إلى الخارج منذ اعتلائه العرش وتأتي ضمن رغبة المملكة المتحدة في إقامة علاقات وثيقة مع بقية أوروبا في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست».