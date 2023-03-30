عضو أمناء الحوار الوطني: الباب مفتوح لانضمام أسماء أخرى

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأسماء المنضمة للحوار الوطني هي ضمن قائمة من القوائم، لافتًا إلى أن هناك عددا أكبر بكثير وأن هذه الأسماء ضمن قائمة من عدة قوائم يتم التجهيز لها، مشيدًا باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطني باستمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

نضجت ثمار للحوار الوطني يعلن عنها المنسق العام

وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاجتماعات مستمرة والجلسات التشاورية ممتدة طوال الوقت، وكلما نضجت ثمارا للحوار الوطني يعلن عنها المنسق العام.

الأسماء تضم نخبة من الحقوقيين والمثقفين والكتاب والمجتمع المدني

وأشار إلى أن هذه الأسماء تضم نخبة من الحقوقيين والمثقفين والكتاب والمجتمع المدني، وهي أسماء لها بصماتها كل في مجاله، وأسماء تقدر وتحترم وتختلف في المراحل العمرية ما بين الشباب وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذه الأسماء جاءت نتيجة تشاور بين المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية وقيادات ورموز العمل السياسي والأحزاب والخبراء والمتخصصين واتفقوا في أحد الاجتماعات على هذه الأسماء وتم الإعلان عنها.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الباب مفتوح لإضافة أسماء أخرى للحوار الوطني مشيرًا أنه من المتوقع أن نتفاجأ بأسماء مهمة ولامعة ولها ثقلها في العمل العام.