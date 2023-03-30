مسلسل كشف مستعجل الحلقة 8: هنادي مهنا تغني بفرح شعبي

عرضت منصة watch it، اليوم الخميس، الحلقة الثامنة من مسلسل «كشف مستعجل» الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت الحلقة بظهور لي لي «إلهام وجدي»، وهي تذهب مع سيدة اعتدى عليها زوجها بالضرب، وتقوم باصطحاب الرجل إلى الشقة وتضربه علقة ساخنة، ثم تجعله يوقع على إيصالات أمانة لصالح زوجته وتطرده من الشقة، وتجبره على طلاقها، وتدعي لها الزوجة بعد الحصول على حقوقها، في المقابل تلتقي عاليا «هنادي مهنا» بزميلتها التي تنصحها بالاستمرار مع يوسف «مصطفى خاطر» وترك أمجد البنهاوي «محمد على رزق».

يصطحب يوسف «مصطفى خاطر» دكتور سهام «محمد عبدالرحمن» لإنقاذ والدته الحاجة نادية «ليلى عز العرب»، من تهديدات مودي الجزاز «محمد لطفي»، ويحاول سهام كثيرا اقناعها بالنزول من شقتها ولكنها ترفض ويحاول كثيرا حتى تقتنع، وفجأة يدخل مجرم مهددا دكتور سهام بمسدس، ولكن يلحق به يوسف ويخدر المجرم، ثم يصطحبوا الحاجة ليلى لمكان بعيد عن أعين مودي الجزاز.

عاليا تتلقى عرضًا بالمشاركة في إحياء فرح شعبي

يعود سهام إلى منزل عائلته فيجد والدته «هناء الشوربجي» غاضبة منه بسبب طرد زوجته لي لي لها من منزلها، فيترك المنزل ويتجه ليلا إلى عيادته الخاصة، ليكتشف صدمة جديدة وهي التمرجي الذي يعمل معه يحول العيادة في المساء لدولاب مخدرات، ويهدده بالضرب في حال ذهابه للعيادة مساءا مره أخرى فيرحل غاضبا.

تتلقى عاليا عرض بالمشاركة في إحياء فرح شعبي، وتصطحب معها يوسف، وتقوم بالغناء وهو ينتظرها وسط المعازيم، ويكتشف يوسف أن هناك جريمة قتل ستحدث من أحد المعازيم الذي يحاول قتل العريس، فيتدخل في آخر لحظة ويمنع الجريمة.