س و ج.. ماذا تعني قرارات البنك المركزي بعد رفع سعر الفائدة؟

اتخذ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس 2023، قرارا برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الإيداع والاقتراض.

وتساءل الكثير من المواطنين عن معنى قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد وأهميته، ومن المعني بهذا القرار.

لماذا تم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة؟

وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يأتي للتماشي مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم.

ما تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على التضخم؟

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع سعر الفائدة اليوم يأتي للحد من ارتفاع معدل التضخم والذي يتطلب تحريك سعر الفائدة لمواجهته لحين الاستقرار في أسعار السلع عالمياً، وكذلك لسحب السيولة من السوق.

وأكد أن قرار المركزي برفع الفائدة جاء لمواجهة التضخم الذي أشار له البيان الخاص بقرار برفع الفائدة، حيث قد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

ما هي أسباب ارتفاع معدلات التضخم المحلي؟

جاءت هذه الارتفاعات الكبيرة في معدل التضخم نتيجة عدة عوامل والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وكذلك تقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.