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وزير الإسكان يصدر 3 قرارات لإزالة تعديات وإشغالات ومخالفات بناء

الجزار: القرارات تستهدف القضاء على العشوائيات

كتب:

أيمن حمزة
11:58 ص | الإثنين 27 مارس 2023
وزير الإسكان يصدر قرارت إزالة بالمدن الجديدة للقضاء على العشوائيات

وزير الإسكان يصدر قرارت إزالة بالمدن الجديدة للقضاء على العشوائيات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة على قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومخالفات بناء الواقعة بمناطق «جزيرة الوراق – العبور الجديدة - العاشر من رمضان».

٣ قرارات لإزالة تعديات وإشغالات ومخالفات بناء 

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 9 متغيرات مكانية، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص، وعلى أن تُزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بجمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في بناء دور ثان وغرف سطح بدون ترخيص.

تشوين كمية من حديد الخردة والمعدات وعمل ساتر ترابي بدون سند قانوني

كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات والإشغالات ووضع اليد على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية 31 بمساحة 15000 م 2 المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والخاضعة لولاية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في قيام بعض الأشخاص بتشوين كمية من حديد الخردة والمعدات وعمل ساتر ترابي بدون سند قانوني.

وطبقاً للقرارات تتولى أجهزة تنمية «جزيرة الوراق - العبور الجديدة - العاشر من رمضان»، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

 

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.