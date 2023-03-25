قرارات اقتصادية مهمة ينتظرها العالم خلال أسبوع.. بينها أرقام التضخم في أوروبا

تترقب الأسواق، الأسبوع المقبل، العديد من القرارات الاقتصادية العالمية المهمة، في ظل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي.

أرقام التضخم في أوروبا

وحسب الأجندة الاقتصادية، ففي الولايات المتحدة، سيدلي نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف مايكل إس بار بشهادته أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما سيتم الإعلان عن دخل المستهلك والإنفاق، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والقراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، وستنشر منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وإسبانيا أرقام معدل التضخم.

الصين تترقب إعادة الافتتاح

في آسيا، سيركز التجار على مؤشر مديري المشتريات NBS الصيني لشهر مارس للحصول على تحديثات حول تأثير إعادة الافتتاح الاقتصادي للبلاد بعد توسع نشاط المصانع في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات.

قرار أسعار الفائدة في تايلاند

في اليابان، تنتظر الأسواق مبيعات التجزئة، ومعدل البطالة؛ وفي الوقت نفسه، ستقوم الهند بالإفصاح عن رصيد الحساب الجاري للربع الرابع بعد العجز التاريخي المرتفع عن الفترة السابقة، وستعلن كوريا الجنوبية ثقة المستهلك والأعمال في شهر مارس، وسيصدر بنك تايلاند قرار السياسة النقدية.

معدلات التضخم في أستراليا

في أستراليا، ستتصدر البيانات الاقتصادية بيانات مبيعات التجزئة وقراءة التضخم الشهري لشهر فبراير، وفي نيوزيلندا، سينصب الاهتمام على الثقة في الأعمال التجارية لشهر مارس.