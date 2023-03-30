قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ خالد رجب عبد اللطيف في أحد مساجد البرازيل

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ خالد رجب عبد اللطيف، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «ساو باولو» بدولة البرازيل، حيث أبدع في تلاوة خاشعة خلال صلاة التراويح، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة النساء تحديدًا قوله تعالى « لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا».

شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

مجموعة برامج وخريطة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.