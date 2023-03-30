قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ محمد منجود الشرقاوي بأحد مساجد البرازيل

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمد منجود الشرقاوي، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «فوز دو إيغواسو» بدولة البرازيل، حيث أبدع في تلاوة خاشعة خلال صلاة التراويح، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة البقرة تحديدًا قوله تعالى «وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ».

قناة الناس تذيع شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى.