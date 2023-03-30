أستاذ أمراض دواجن: لابد من استخدام لقاحات ذات كفاءة عالية.. ومراعاة الأمان الحيوي في المزارع

فى ظل المعاناة التى يتعرض لها منتجو الدواجن، خاصة صغار المربين، من ارتفاع فى أسعار الخامات والأعلاف وارتفاع فى أسعار الكتاكيت، انتشرت الأمراض الفيروسية بشراسة فى مختلف محافظات الجمهورية بمزارع الدواجن، والتى كانت سبباً فى نفوق العديد من المزارع، وهو الأمر الذى يفوق قدرة صغار المربين نتيجة لتعرضهم لخسائر فادحة.

سلطان: 95% من نسب النفوق نتيجة لثلاثة أمراض «النيوكاسل والجمبورو وإنفلونزا H5»

يقول الدكتور هشام سلطان، أستاذ أمراض الدواجن، إن العديد من الأمراض موجودة طوال العام ومنتشرة بشراسة خاصة «النيوكاسل والجمبورو»، وهو الأمر الذى يفوق قدرة الجميع من المربين حتى كبار الشركات، مؤكداً أن إنفلونزا H5 هى أخطرها، ولكنها موسمية توجد فى فصل الشتاء فقط.

وأوضح أستاذ أمراض الدواجن أن شهرى مارس وأبريل تنتشر فيهما الفيروسات بشكل كبير نتيجة سرعة الرياح والأتربة وتكدس المزارع، مطالباً المربين بضرورة مراعاة تطبيق الأمن الحيوى وتجنب الرياح واستخدام لقاحات ذات كفاءة عالية.

وأكد «سلطان» أن 95% من نسب النفوق التى تتعرض لها المزارع نتيجة لثلاثة أمراض «النيوكاسل والجمبورو وإنفلونزا H5».

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وأكد أستاذ أمراض الدواجن أنه للخروج من أزمة الأمراض الفيروسية الاستعانة بكبار المتخصصين ممن لديهم خبرة علمية لتكون مسئولة عن دخول اللقاحات حسب كفاءة كل لقاح، لافتاً لوجود أكثر من 30 لقاحاً للإنفلونزا من خارج مصر.