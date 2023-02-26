تقرير برلماني يوصي بإطلاق مبادرة حكومية للتوسع في تربية الدواجن بالقرى

انتهت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي من إعداد تقرير شامل، سيعرض على المجلس قريبًا، ويشمل آليات ومقترحات للتوسع في تطوير ودعم تربية الثروة الداجنة بالقرى، وذلك على خلفية الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تربية الدواجن

وشملت التوصيات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية، إطلاق مبادرة بين وزارة التضامن ووزارة الزراعة ومراكز البحوث، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة لتبني هذا المقترح، وذلك بهدف دعم مستلزمات التربية المنزلية، ورعاية صغار المربين، وتوفير الأعلاف لصغار المربين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.

كان النائب محمود تركى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم باقتراح برغبة يتضمن أليات لتنمية قطاع الدواجن لسلالات ثنائية وهى اللحوم – البيض من خلال المشروعات الصغيرة بالتربية المنزلية واستخدام بدائل الأعلاف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن لأسر تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، ومشروعات المرأة المعيلة، بمشروعات داعمة للأسر بالتربية المنزلية، وتضمن الاقتراح برغبة ضرورة توفير الإرشاد اللازم لتوفير بدائل الأعلاف المستخدمة بعملية التربية.

استند عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه البرلماني إلى نجاح مشروعات تربية دواجن في القري والريف، لافتًا إلى ضرورة اعتماد نظام إنتاجية القطاع الريفي من الدواجن متطور ،سواء فيما يتعلق بنظام إنتاج الدواجن التقليدي أو نظام إنتاج الدواجن دون حيازة، مما سيؤدى إلى الانتقال من مقعد المستهلكين إلى نظام إنتاجي تجاري يحقق المرجو منه في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة.