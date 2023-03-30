ماكرون يحذر من جفاف محتمل في فرنسا ويطالب بترشيد استهلاك المياه

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة الدولة الفرنسية لتقليل استخدام المياه في البلاد لمواجهة التغيرات المناخية الموجودة في العالم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الزراعة في فرنسا، محذرا من جفاف سيضرب فرنسا خلاال الفترة المقبلة، مطالبا الشعب بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

ضرورة حل مشاكل المياه

وطالب ماكرون بأهمية معالجة مشاكل المياه لأن التغير المناخي يحرم فرنسا بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% من المياه من مواردها المختلفة بقدوم عام 2050.

كلمة مهمة لماكرون اليوم

جاء ذلك أثناء كلمة ماكرون لإقليم أوت ألب (الألب العليا) جنوب غربي فرنسا، والذي يعاني من شح المياه، وحضر متظاهرون ضد ماكرون في المنطقة لرفض رفع سن المعاش لكنه فضل الحديث عن ضرورة مواجهة التغيرات المناخية في البلاد.

بحث تقليل استهلاك المياه

وقال ماكرون بحسب موقع «روسيا اليوم»: «أننا نتحدّث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه في فرنسا أود تحديد هدف لبلدنا: بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% في كافة القطاعات»، تأتي تصريح بعد أيام من مظاهرات عنيفة في باريس ضد تمرير قانون رفع سن المعاش من 62 سنة إلى 64 سنة.

في الوقت الذي أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي فرساي بفرنسا، في حديثها لـ«الوطن»، أن ماكرون تحدث عن ضرورة ترشيد الاستهلاك عند المزارعين في فرنسا خوفا من أن يضرب الجفاف البلاد الفترة المقبلة.