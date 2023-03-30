رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يفتتح اللقاء الثاني لشبكة خدمة الشباب

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الخميس، في افتتاح مؤتمر شبكة خدمة الشباب الثاني «CONNECT»، ببيت «الوادي» بوادي النطرون، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 خادم من شباب الكنائس الإنجيلية، والذين يمثلون جميع المذاهب الإنجيلية من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

كلمة رئيس الإنجيلية

وفي بداية كلمته رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الشباب والخدام المشاركين من المذاهب والكنائس الإنجيلية المختلفة، وقال: «أشعر بسعادة كبيرة بمشاركة 1500 من شبابنا الإنجيلي اليوم من مختلف محافظات مصرنا الغالية، وفخور بنجاح نشاط CONNECT بين شباب الكنائس الإنجيلية».

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «اخرجوا إلى دوائر جديدة وتواصلوا مع الله والعالم بشكل جديد وفكر جديد، ومن الرائع أن تتسع دوائر تواصلنا لتشمل الجميع، كما أن الأفكار الخاطئة والمتجمدة تمثل صنمًا يعطل تواصلنا مع الله والآخرين، وتذكروا دائما أن محبة الله هي أساس محبة البشر».

ومن جانبه، رحب الدكتور القس سامح موريس برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كما عبَّر عن سعادته بحضور عدد كبير من شباب الكنائس الإنجيلية في مؤتمر شبكة خدمة الشباب الثاني «CONNECT»، ببيت «الوادي» بوادي النطرون.

القس سامح موريس: الشباب أولوية في الكنيسة

وقال راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية خلال كلمته: «الشباب في الكنيسة أولوية والعلاقة مع الله أولوية وهنا يكون لنا تأثير، وإذا لم يرَ المخدومون محبة الخادم لله فلن يستقبلوا منه شيئًا، كما أن العلاقة الحقيقية مع الله هي سر الخدمة المؤثرة، وبقدر معرفتك الحقيقية بالله، تستطيع أن تعرِّف الناس به».

ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج المؤتمر «شبكة خدمة الشباب الثاني CONNECT»، حتى السبت المقبل، وتقديم عدد من المحاضرات وورش العمل حول العلاقات التي يحتاجها القائد مع الله ومع نفسه ومع الآخرين.