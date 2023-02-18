«كنائس مصر» يهنئ القس أندريه زكي بفوزه بانتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية

هنأ القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الدكتور القس أندريه زكي، بفوزه بانتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية للمرة الثانية على التوالي، والدكتور القس جورج شاكر نائبًا لرئاسة الطائفة.

خدمة الكنيسة ورفعة الوطن

وقال القس يشوع في بيان رسمي اليوم: «باسمي وباسم أمناء مجلس كنائس مصر ولجانه، أتقدم بجزيل التهنئة للقس أندريه زكي على فوزه بالانتخابات، متمنيين له دوام النجاح في كل ما تمتد إليه يده في الخدمة لمجد المسيح وخدمة الكنيسة ورفعة الوطن».

وكانت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أعلنت أمس الجمعة، فوز الدكتور القس أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة بإجمالي أصوات المجلس الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.

تشكيل اللجنة

وأوضح بيان اللجنة، أنها بدأت أعمالها بموجب قرار بتشكيلها من المجلس الإنجيلي في اجتماعه بتاريخ 21 ديسمبر 2022، مؤكدة أنها باشرت أعمالها بكل دقة وشفافية بالسير في جميع الإجراءات من تلقي طلبات الترشح والنظر فيها، وفتح باب تلقي الطعون ودراستها وصولا إلى المرحلة الأخيرة، وهي عملية إجراء الانتخابات.