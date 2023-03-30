البنوك تجتمع الأحد لإعلان أسعار الفائدة على الشهادات

تجتمع لجنة الأصول والخصوم في البنوك اعتبارًا من الأحد المقبل في البنوك المصرية؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير وبقية المنتجات المصرفية، في ضوء قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 2%.

أسعار الفائدة على الشهادات بالبنوك

وستعلن البنوك المصرية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، قوائم منتجاتها المصرفية ذات أسعار الفائدة الجديدة، سواء بالتحريك أو بالتثبيت.

رفع أسعار الفائدة 2%

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 18.25% و19.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب ذاته، بعد زيادة سعر الكوريدور 200 نقطة أساس.

ثاني اجتماعات البنك المركزي المصري

يعد اجتماع البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، هو الثاني في العام الجاري، بعد اجتماع فبراير الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى ديسمبر 16.25% للأول و17.25% للثاني.